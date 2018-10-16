В Сирии представили фильм-путешествие "Дамаск — Алеппо"

ДАМАСК, 16 окт – РИА Новости. Сирийский кинематограф постепенно возрождается после семи лет затяжного кризиса в стране, и вполне естественно, что немало фильмов посвящены тому, как страна оправляется от последствий разрушительной гражданской войны. Вышедший на немногочисленные экраны кинотеатров Сирии фильм "Дамаск — Алеппо" собирает аншлаги и награды кинофестивалей. Корреспондент РИА Новости посмотрел фильм с жителями Дамаска и оценил реакцию аудитории, а в разговоре с исполнителем главной роли выяснил, что повлияло на выбор картины и возможен ли ее показ в РФ.

Ажиотаж

Открытый в 1943 году кинотеатр в центре Дамаска когда-то был крупнейшим в арабском мире. Сейчас его два зала вряд ли могут потягаться с многозальными кинотеатрами в тех же ОАЭ, но спрос среди местного населения высокий – корреспонденту удалось купить последний оставшийся в продаже билет на сеанс.

Фильм, повествующий о поездке из Дамаска в Алеппо пассажиров, представляющих различные социальные слои и конфессии Сирии, привлек внимание такой же разношерстной публики.

Картина "Дамаск — Алеппо" завоевала награду прошедшего на прошлой неделе Александрийского кинофестиваля в номинации "лучший арабский фильм". Главную роль бывшего диктора радио Исы сыграл актер-ветеран сирийского кино Дурайд Лаххам, уже 12 лет не появлявшийся на экранах.

Яркий образец жанра роуд-муви (фильм-путешествие), "Дамаск — Алеппо" мимоходом затрагивает тему тянущейся уже семь лет войны в Сирии – камера запечатлела руины Алеппо, блокпосты на дорогах, почти каждый из героев картины потерял родственников и друзей за годы кризиса. При этом собственно поездку зрители почти не видят – большую часть хронометража автобус простаивает по ряду причин – проверка на КПП, технические проблемы, покупка приправы харисса в деревне по пути, необходимость пересадить пассажиров, опаздывающих на свадьбу…

Затронула война и Ису. В начале картины мужчина теряет друзей и родственников в результате теракта 15 марта 2017 года во Дворце юстиции. Несмотря на то, что взрыв был изображен с помощью компьютерной графики, зрители в зале встрепенулись от неожиданности: еще живы воспоминания о тех днях, когда в Сирии редко обходилось без терактов. Двойной теракт в марте 2017 года унес жизни более 30 человек.

© National Film Organization (2019) Кадр из фильма "Дамаск-Алеппо" © National Film Organization (2019) Кадр из фильма "Дамаск-Алеппо"

Иса же, оказавшись в одиночестве, понимает, что пора съездить к дочке и внукам в Алеппо, пока не поздно.

Исполнитель главной роли, 84-летний Дурайд Лаххам рассказал РИА Новости по телефону, что причиной выбора именно этого сценария стало "верное отображение сплоченности сирийского общества". Актер, считающийся звездой сирийского кино, в последние годы изредка снимается, тщательно выбирая сценарии.

"Война сплотила все слои сирийского общества, оно объединилось. Мы видим то же в этом автобусе, когда незнакомцы садятся в автобус, а к концу пути сближаются из-за возникших проблем. В Алеппо они уже стали одной семьей", — рассказал актер.

Конфликт поколений и СМИ

Фильм уделяет внимание и столкновению нового поколения с предыдущим, а также развитию СМИ. Характеризующий себя как "рухлядь на дальней запыленной полке шкафа" Иса когда-то был образцовым диктором сирийской радиостанции, своеобразным сирийским Левитаном, четко проговаривающем каждую букву. Теперь же он в ужасе от ведущего современной радиостанции Джалаля с непроизносимым для него названием сплошь из согласных XLM FM. Волею судеб именно с этим легкомысленным балагуром Иса оказывается в одном автобусе и вынужден терпеть его бесконечные речи.

Однако к концу поездки коллеги сходятся, а Иса в ответ на просьбу Джалаля потерпеть его "глупую" фразу успокаивает его: "Нет ничего страшного в глупых фразах и делах. Я всю жизнь вел серьезные передачи, читал только серьезные книги, ходил на авангардные постановки в театр, но жить мне от этого стало не лучше".

© National Film Organization (2019) Кадр из фильма "Дамаск-Алеппо" © National Film Organization (2019) Кадр из фильма "Дамаск-Алеппо"

Не без помощи России



Режиссер отразил в фильме и помощь военных РФ сирийцам – так, дочка Исы с детьми ждет в Алеппо прибытия российских саперов, так как дома вокруг оказались заминированы уходившими террористами. Впрочем, в кадре саперы так и не появятся.

Одной из ключевых сцен фильма можно назвать коллективную взбучку контрабандиста, попытавшегося похитить ребенка одной из героинь. Сначала мужчины в автобусе нехотя пытались отдать ребенка с фразой "это не наше дело", однако Иса встает на защиту и напоминает героям, что "Все проблемы этой страны начались с фразы "Это не мое дело".

Безусловно, фильм не обходится без счастливого финала, но в условиях военного времени в Сирии по-другому и быть не может.

Лаххам отметил, что надеется на показ фильма в РФ с переводом. "Я ожидаю, что он будет принят очень хорошо братским российским народом, потому что у нас едины дела, мечты и надежды", — отметил актер.

Съёмочная группа также стала практически одной семьей к концу работы над картиной, рассказал Лаххам. "Самым счастливым моментом для меня было начало съёмок, а самым грустным — их окончание, мне было так тяжело покидать ставших мне семьей коллег", — сказал актер.

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