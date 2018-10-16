Лавров: регионы России заинтересованы в сотрудничестве с Сирией

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские регионы проявляют интерес к возможности сотрудничества с Сирией в разных сферах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Российские регионы проявляют интерес к тем возможностям, которые Сирийская Арабская Республика предоставляет для развития экономических связей, культурных, гуманитарных, образовательных. Совсем недавно глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил Дамаск по приглашению президента Асада", — рассказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Делегация Крыма, возглавляемая главой республики Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для проведения переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.