Из Ливана в Сирию за сутки вернулись более 130 человек

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 130 человек вернулись за сутки в Сирию из Ливана, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 136 беженцев (женщин – 40, детей – 69)", — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном во вторник в Facebook.

Также отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 18 человек. Кроме того, за сутки проведена одна гуманитарная акция в Хшам в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой сирийским гражданам выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Добавляется, что фонд имени Ахмата Кадырова также провел благотворительную акцию. В районе Сукари (южная окраина Алеппо) населению выдана одна тонна хлеба.

Сообщается, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии. За сутки "обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 10 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — уточняется в документе.

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