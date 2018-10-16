Спикер парламента Чехии призвал помочь сирийским беженцам вернуться домой

Москва, 16 окт — РИА Новости. Лучшее, что можно сделать для сирийских беженцев — создать условия, при которых они смогли бы спокойно жить у себя на родине, заявил председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

Вондрачек находится с визитом в России. В понедельник он провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также провёл лекцию в МГИМО.

"Проблема нелегальной миграции из Сирии, проблема беженцев в Чешской республике и во всей Европе довольно сложная и острая", — сказал Вондрачек на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По его словам, в чешских лагерях беженцев находятся тысячи мигрантов.

"Если мы сможем предоставить беженцам условия, при которых они смогут мирно и спокойно жить у себя на родине, это будет лучшее, что мы сможем для них сделать. Мы знаем, что была направлена нота из МИД РФ, и я думаю, что тут есть то, что мы можем сделать", — отметил чешский политик.

"Что касается Сирии, наше положение тут считаю довольно хорошим, мы никогда не прекращали работы нашей дипломатической миссии в Сирии.

Надеюсь, что действительно война подходит к концу", — добавил он.

Российские дипломаты направили ноту в МИД Нидерландов и службу по вопросам иммиграции с предложением о сотрудничестве в деле возвращения сирийских беженцев на добровольной основе с обеспечением необходимых гарантий безопасности. Кроме того, МИД России указал, что правительство Сирии готово решать вопросы, связанные с подтверждением прав на недвижимое имущество, восстановлением утраченных документов, оказанием гуманитарной помощи.

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