Спикер парламента Чехии призвал помочь сирийским беженцам вернуться домой

Москва, 16 окт — РИА Новости. Лучшее, что можно сделать для сирийских беженцев — создать условия, при которых они смогли бы спокойно жить у себя на родине, заявил председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.
Вондрачек находится с визитом в России. В понедельник он провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также провёл лекцию в МГИМО.
"Проблема нелегальной миграции из Сирии, проблема беженцев в Чешской республике и во всей Европе довольно сложная и острая", — сказал Вондрачек на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Если мы сможем предоставить беженцам условия, при которых они смогут мирно и спокойно жить у себя на родине, это будет лучшее, что мы сможем для них сделать. Мы знаем, что была направлена нота из МИД РФ, и я думаю, что тут есть то, что мы можем сделать", — отметил чешский политик.
"Что касается Сирии, наше положение тут считаю довольно хорошим, мы никогда не прекращали работы нашей дипломатической миссии в Сирии.
Надеюсь, что действительно война подходит к концу", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>