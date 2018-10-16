Асад назвал визит делегации Крыма в Сирию новым началом отношений

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что визит делегации Крыма в Сирию является новым началом отношений между сторонами, сообщается в заявлении пресс-службы президента.

Асад встретился с крымской делегацией во вторник.

"Господин (президент Сирии Башар Асад) во время приема (главы Крыма Сергея — ред.) Аксенова сегодня (во вторник — ред.) в Дамаске поздравил крымский народ и его руководство с исполнением их воли вернуться в объятия родины-матушки Российской Федерации и подтвердил, что этот визит представляет новое начало для построения отношений сотрудничества между сторонами в различных областях", — говорится в заявлении.

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Подарки сирийского парламента крымской делегации pic.twitter.com/r5Xauk5fOW — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 16 октября 2018 г.

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