Спецпредставитель США по Сирии посетит Турцию, Катар и Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри отправился в Турцию, Катар и Саудовскую Аравию, сообщает госдеп во вторник.
В нем отмечается, что в Турции Джеффри встретится с официальными лицами, "лидерами сирийской оппозиции и сирийскими группами гражданского общества".
"В Катаре и Саудовской Аравии он подтвердит позицию США о том, что любое военное наступление в Идлибе будет безрассудной эскалацией конфликта в Сирии и в регионе", — добавляет госдеп.
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