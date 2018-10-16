Спецпредставитель США по Сирии посетит Турцию, Катар и Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри отправился в Турцию, Катар и Саудовскую Аравию, сообщает госдеп во вторник.

"Спецпосланник госсекретаря по диалогу в Сирии Джеймс Джеффри отправится в Турцию, Катар и Саудовскую Аравию 15-23 октября для дискуссий с союзниками и партнерами по Сирии", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в Турции Джеффри встретится с официальными лицами, "лидерами сирийской оппозиции и сирийскими группами гражданского общества".

"В Катаре и Саудовской Аравии он подтвердит позицию США о том, что любое военное наступление в Идлибе будет безрассудной эскалацией конфликта в Сирии и в регионе", — добавляет госдеп.

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