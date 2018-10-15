В Минобороны обвинили США в имитации борьбы с ИГ* в Сирии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Возглавляемая США коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) продолжают имитировать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"* на юге сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в понедельник.

"Несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГ* в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны. При этом возглавляемая США международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования СДС продолжают имитировать борьбу с игиловцами на юге провинции Дэйр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

Савченко уточнил, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

*Террористическая организация, запрещення в России

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