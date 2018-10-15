Муаллем исключил возможность федерализации Сирии

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Речи о федерализации Сирии не идет, так как это будет противоречить конституции САР, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Муаллем отметил, что курдам необходимо самим решить свою судьбу в будущем. "Курды должны определиться, будут ли они продолжать рассчитывать на поддержку США или же они выучили уроки прошлых десятилетий, когда они объединялись в союз с крупными державами и затем внезапно от них эти державы избавлялись. Им самим нужно решить, каково их будущее", — заявил министр.
Он заявил, что переговоры будут успешными при желании курдов вернуться под контроль властей в Дамаске.
Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле и августе делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями, СМИ сообщали о прибытии делегации в октябре.
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