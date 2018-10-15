Меню в стиле милитари: в Дамаске можно попробовать С-300 в виде спагетти

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Кафе в одном из центральных районов Дамаска предлагает посетителям отведать блюда с не вполне пацифистскими названиями: "С-300", "Калашников", "Томагавк". Корреспондент РИА Новости выяснил у шеф-повара, как появилась идея такого меню и насколько оно популярно в стране, где война тянется более семи лет.

"Своеобразным вдохновением стал кризис в Сирии. Блюда отображают атмосферу войны. Мы решили, что нужен сэндвич с названием как у оружия, которое у нас есть, и как-то так пошло", — рассказал шеф-повар кафе, открывшегося полгода назад, Валид аль-Хатыб. Он отметил, что названия блюд придумал владелец заведения.

Меню заведения в основном ориентировано на любителей западной кухни, но есть и традиционные блюда — они считаются обязательным элементом любого арабского ресторана, и можно не сверяться с меню и быть уверенным: салаты фаттуш и таббуле всегда найдутся на любой кухне.

Список блюд удовлетворит самого взыскательного гурмана и специалиста по оружию: спагетти "С-300" в честь системы ЗРК, острый хот-дог "Калашников" в честь автомата, а также фетучини "Томагавк" в честь ракеты, которую США использовали при авиаударе в апреле. Спагетти "С-300" обойдётся примерно в 2400 сирийских лир (около 350 рублей), а хот-дог — в 2800 (400 рублей). Американский "Томагавк" сильнее ударит по карману, чем российские вооружения — стоит он почти 3000 лир (420 рублей).

Меню в стиле милитари в кафе Дамаска Меню в стиле милитари в кафе Дамаска

Есть блюда с названиями попроще: несколько видов мексиканских закусок фахитас с припиской "бомба" ввиду их остроты.

Российскому оружию посвящена и не вполне русская куриная тортилья "ПКС" в честь пулемета Калашникова. Наконец, внимание гурманов может привлечь мясной стейк "Душка" — как рассказал шеф-повар, имеется в виду пулемет ДШК, а также хрустящая куриная закуска "РПГ".

Меню в стиле милитари в кафе Дамаска Меню в стиле милитари в кафе Дамаска

"И стар и млад знают все эти виды оружия", — отметил проходивший мимо официант.

Меню в стиле милитари в кафе Дамаска Меню в стиле милитари в кафе Дамаска

"Спрос очень большой, особенно среди сирийцев", — заявил аль-Хатыб. Корреспонденту РИА Новости не удалось увидеть на столах в кафе заказанных из меню блюд: посетители кафе повально решили отобедать блюдами со "шведского стола".

Повар отметил, что у владельцев уже есть мысли о новых блюдах с необычными названиями, отражающими "новый период" в жизни Сирии. "Идей много, но это пока лишь идеи", — добавил он.

Меню в стиле милитари в кафе Дамаска Меню в стиле милитари в кафе Дамаска

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