Российские военные помогли сирийцам восстановить КПП "Насиб"

НАСИБ (Сирия), 15 окт — РИА Новости. Российские военные помогли сирийским властям восстановить инфраструктуру пропускного пункта "Насиб" на границе Иордании и Сирии, открытие которого состоялось в понедельник.

На пограничном переходе развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения одеждой, материального обеспечения, отправки беженцев к местам проживания.

"Было организовано взаимодействие с органами государственной власти Сирийской Арабской Республики по вопросам восстановления пункта пропуска "Насиб", а также инженерной разведки и разминирования пункта в целях обеспечения безопасности", — сказал журналистам на открытии пункта пропуска представитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии подполковник Константин Григорьев.

В администрации провинции Дераа, на территории которой расположен пропускной пункт со стороны Сирии, ранее сообщили РИА Новости, что КПП "Насиб" работает в штатном режиме в обе стороны как для гражданских лиц, так и для транзитного транспорта.

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