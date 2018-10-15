Аксенов прокомментировал проект российско-сирийской судоходной компании

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Создание совместной с Сирией судоходной компании необходимо для морской перевозки военных и гуманитарных грузов через крымские порты, предложения предварительно согласованы с Минобороны и МИД России, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Делегация Крыма, возглавляемая главой республики Сергеем Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для проведения переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В Сирию прибыли также председатель Государственного совета Владимир Константинов, советник главы Крыма Олег Белавенцев, председатель правления Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, члены крымского правительства. Это первый визит властей Крыма в Сирию. В аэропорту крымчан встретил министр экономики и внешней торговли Сирии Самир аль-Халиль.

"Уже есть сложившийся сейчас объем грузов, который поставляется в САР из России, включая военные грузы, гуманитарные и так далее. Мы предварительно провели переговоры с министерством обороны, министерством иностранных дел, мы попробуем объединить все предложения и совместно с нашими (сирийскими) коллегами отработать инструменты: кто будет учредителем (судоходной компании), какие государственные органы власти со стороны республики Крым в РФ и со стороны Сирийской арабской республики", — сказал Аксенов.

Он добавил, что создание совместной судоходной компании двух регионов, находящихся под санкциями, необходимо для развития взаимного товарооборота и грузоперевозок. Аксенов не стал конкретизировать, кто станет учредителями и в каких пропорциях возможной совместной компании, отметив, что это станет ясно после переговоров и достижения договоренностей.

"Республика Крым как субъект РФ максимально подвержена политике санкций, как Сирийская арабская республика, поэтому нам нужно наши позиции по преодолению санкционных барьеров объединять. С тем, чтобы ряд грузов, которые и сегодня транспортируются в САР из России в том числе загружались непосредственно в крымских морских портах. Нас связывают настоящие дружеские отношения, уверены, что визит пройдет плодотворно, и мы уедем с хорошими практическими результатами", — сказал он.

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