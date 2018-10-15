КПП "Насиб" на сирийско-иорданской границе работает в штатном режиме

АЛЕППО, 15 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Главный пограничный переход "Насиб" на границе Сирии с Иорданией работает в штатном режиме для транзитного транспорта в обе стороны, сообщили РИА Новости в администрации провинции Дераа.

"Да, КПП открылся и уже есть движение в направлении Сирии. Со стороны Сирии так же есть движение. Все готово и работает в штатном режиме",- сказал собеседник агентства.

Сотрудник администрации отметил, что КПП будет работать с 8.00 утра до 16.00 вечера (время в Дамаске совпадает с Москвой).

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