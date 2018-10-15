Сирия чувствует себя в большей безопасности с С-300, заявил Муаллем

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Сирия чувствует себя в большей безопасности после поставки ей комплексов ПВО С-300, об этом в понедельник заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Что касается безопасности, которую мы ощущаем при наличии С-300, то да, мы в большей безопасности, и это наше право быть более защищенными перед израильскими и другими нападениями", — сказал Муаллем, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудар.

В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.

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