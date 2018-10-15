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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперты оценили выполнение договоренностей России и Турции по Идлибу

(обновлено: 13:08 15.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФлаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фотоФлаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Российско-турецкие договоренности по урегулированию в сирийском Идлибе успешно реализуется, большая часть группировок отвела тяжелое вооружение из демилитаризированной зоны, заявили РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай и турецкий военный аналитик Ресул Сердар Аташ.

Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб. Архивное фото
© Фото : SANA
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Ситуация в северо-западной провинции Идлиб, где находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, совершавших периодические атаки на позиции сирийских войск, резко обострилась к сентябрю. В этой связи правительственными силами Сирии рассматривалась возможность проведения там широкомасштабной операции. После обсуждения ситуации в провинции президенты РФ и Турции 17 сентября в Сочи договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что операции в Идлибе не будет.

"Созданию демилитаризованной зоны в Идлибе – это вполне реализуемый проект, и мы видим, что тяжелое вооружение постепенно выводится оттуда. Это станет основой для будущей операции против террористических группировок (сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) на востоке от Евфрата. Если удастся превратить Идлиб в демилитаризованную зону полностью, это будет большим подспорьем для действий на востоке от Евфрата", — сказал Октай.

По его мнению, Россия и Турция на основе их общей позиции о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, смогут полностью очистить Сирию от террористов, сделав дальнейшие шаги вместе.

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
МИД назвал главную цель создания зоны деэскалации в Идлибе

Успешной считает реализацию сочинских соглашений и Аташ. "Большая часть группировок отвела свое тяжелое вооружение, и этот процесс продолжается. Конечно, разоружить полностью все группировки не так просто, и это потребует времени. Но я вижу, что договоренности между Турцией и Россией работают продуктивно. Сирия — чрезвычайно сложная территория, поэтому любой прогресс в рамках договоренностей является заведомо успешным фактом", — сказал он.

По его словам, у Турции нет прямых контактов с террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"*, которая ранее называлась "Джебхат ан-Нусрой"*, которая присутствует в Идлибе, поэтому она пытается воздействовать на нее через посредников среди умеренной оппозиции. "Могу сказать, что определенные положительные сдвиги есть. Надеюсь, что в ближайшем будущем под влиянием Турции эта группировка самораспустится. В противном случае против нее будет проведена совместная российско-турецкая операция. РФ и Турция предложила всем участникам сирийских событий самый оптимальный вариант решения конфликта, и "Джебхат ан-Нусра"* должна рассмотреть его", — сказал Аташ.

Он назвал успешным сотрудничество Анкары и Москвы не только по Идлибу, но и по другим регионам Сирии. "Договоренности, которых достигают Турция и Россия непосредственно применяются на земле, в боевых условиях, то есть, это сильные договоренности, которые дают результат. Полагаю, что после решения вопроса с Идлибом Турция и Россия примутся за политический процесс путем создания демократической конституции, в которой были бы справедливо учтены интересы всех слоев сирийского общества, и в этом, кстати, Турция и Россия также сходятся во мнении", — отметил турецкий военный аналитик.

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Россия намерена продолжать в Сирии совместные с Турцией мероприятия

Если Турции и РФ удастся договориться по всем этим вопросам, то они получат возможность совместными усилиями помогать отстраивать новую мирную жизнь в Сирии, отметил Аташ. Он также коснулся ситуации в северо-восточной части Сирии, контролируемой силами самообороны сирийских курдов (YPG).

"Это сирийская ветвь Рабочей партии Курдистана, которую, к сожалению, поддерживают США, несмотря на свой статус турецких союзников. Турция ждет от США правильных шагов в отношении YPG, и если Америка их не сделает, тогда Анкара будет вынуждена самостоятельно проводить против курдских сил операцию, как уже произошло в ходе операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", – сказал Аташ.

По его словам, не идет речи о том, что Турция позволит этой группировке создать свой анклав, тем более государственность. "Турция стратегически просто обязана устранить эту угрозу. Сирия должна сохранить, как и Ирак, свою территориальную целостность, иначе подобный прецедент снова ввергнет в хаос весь регион. Не думаю, что Россия как-то будет в этом участвовать и пойдет на открытую борьбу с США, которые имеют военные базы на северо-востоке Сирии. Но, возможно, Россия опосредованно сможет внести вклад в борьбу с террористами в этом регионе, например, в качестве посредника", — добавил Аташ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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