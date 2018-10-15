В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 7 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Бир-Аджам провинции Эль-Кунейтра выдано 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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