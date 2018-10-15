На границе Израиля и Сирии возобновят работу перехода "Кунейтра"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Погранпереход "Кунейтра" между Израилем и Сирией возобновит в понедельник свою работу после 4-летнего перерыва, сообщили власти обеих стран.
"В понедельник, 15 октября… состоится церемония, знаменующая открытие перехода", — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
На первом этапе пользоваться КПП будут только "голубые каски" ООН, хотя в прошлом "Кунейтра" обслуживала и друзов, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.
Торжества планируются и на сирийской стороне. Источник в органах безопасности Сирии сказал РИА Новости, что открытие будет сопровождаться "военным парадом на автомобилях", "религиозными и народными мероприятиями", поднятием сирийского флага.
На понедельник также намечено открытие перехода "Насиб" на границе Сирии с Иорданией.
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