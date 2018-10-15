Представители России и Сирии обсудят восстановление железных дорог САР

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Российские и сирийские специалисты обсудят совместное восстановление железных дорог Сирии до конца октября, сообщил журналистам генеральный директор транспортного оператора "Сирийская хиджазская железная дорога" Хасанен Али.
"Сейчас первоочередными задачами является ремонт станционных зданий и ремонт железнодорожных путей. Очень надеемся, что скоро восстановим довоенное движение поездов, увеличится количество направлений. Пока что налажена отправка поездов из Дамаска в пригороды и некоторые станции соседней провинции Дераа. Нам очень нужна помощь наших друзей — железнодорожников из России", — сказал гендиректор "Сирийской хиджазской железной дороги".
"Как только восстановим инфраструктуру, то запустим как движение пассажирских, так и товарных поездов. Боевики уничтожили и вывели из строя большую часть железнодорожных путей. Общий ущерб, нанесенный инфраструктуре только нашей железнодорожной компании, мы оцениваем в 6 миллиардов сирийских фунтов", — сказал Али.
Он отметил, что на сегодняшний день уже готов проект по восстановлению вокзалов, путей, ремонту локомотивов и вагонов, а также запуску поездов на юг — в направлении провинции Дераа и далее в Иорданию. В этом, по словам гендиректора, компания рассчитывает на помощь российской стороны.
"До конца октября мы встретимся с представителями различных российских компаний, работающих в области железнодорожного транспорта, строительства. Очень надеемся на взаимовыгодное сотрудничество", — сказал Али.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров в мае в интервью РИА Новости сообщал, что у компании были предварительные переговоры о возможном участии в восстановлении железных дорог Сирии, но решений никаких нет.
Начальник дамасского филиала "Сирийских железных дорог" Ридван Тикрити заявил в октябре РИА Новости, что российские компании будут "непременно" участвовать в восстановлении железных дорог Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>