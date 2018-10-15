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Война в Сирии
Война в Сирии

Демилитаризованная зона в Идлибе начнет полноценно функционировать

(обновлено: 02:41 15.10.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Вид на Идлиб. Архивное фотоВид на Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

ДАМАСК, 15 окт – РИА Новости. Демилитаризованная зона в сирийской провинции Идлиб должна начать полноценно функционировать в понедельник 15 октября, знаменуя реализацию второго этапа соглашения, достигнутого почти месяц назад президентами РФ и Турции в Сочи. По итогам прошедшего месяца ситуация в зоне стабилизировалась, однако внутри оппозиционных групп нет единого мнения относительно вывода сил из зоны.

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
Россия и Турция решили создать в Идлибе демилитаризованную зону
Ситуация в северо-западной провинции Идлиб, где находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, совершавших периодические атаки на позиции сирийских войск, резко обострилась к сентябрю. В этой связи правительственными силами Сирии рассматривалась возможность проведения там широкомасштабной операции. После обсуждения ситуации в провинции президенты РФ и Турции 17 сентября в Сочи договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что операции в Идлибе не будет.

Глава МИД Сергей Лавров ранее отметил, что сроки начала работы зоны могут сдвинуться, "день-два" не играют в этом никакой роли. Контролировать зону глубиной 15-20 километров будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы.

Тяжелое вооружение выведено… Или нет?

Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб. Архивное фото
© Фото : SANA
Асад объяснил "истерию" Запада вокруг ситуации в Идлибе
Первый этап реализации многоступенчатого соглашения заключался в выводе из демилитаризованной зоны всего тяжелого вооружения до 10 октября. Минобороны Турции 9 октября, за день до назначенного срока, отчиталось о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Однако газета al-Watan сообщила в воскресенье утром, что, по всей видимости, не все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны. "Сирийская правительственная армия полна решимости ответить на любую провокацию со стороны террористов, подобную той, что произошла в западной части провинции Алеппо, где с линии соприкосновения наблюдается запуск по "безопасным" кварталам мин и ракет из тяжелого вооружения, которое, как предполагалось, было выведено из демилитаризованной зоны", — написала газета со ссылкой на местный источник.

Командир христианского ополчения города Скальбия Набиль, в свою очередь, сообщил РИА Новости в воскресенье, что боевики незаконных вооруженных формирований на юго-западе Идлиба частично отвели тяжелое вооружение от демилитаризованной зоны на границе с провинцией Хама и соблюдают режим прекращения огня.

Меры по выходу мирных жителей

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о принятых совместно с Эрдоганом решениях по Идлибу
Для выхода мирных жителей из Идлиба, желающих попасть на контролируемые правительством Сирии территории, организован гуманитарный коридор Абу-эд-Духур. Кроме того, во вторник президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, при этом у скрывшихся от уголовного преследования есть возможность сдаться в течение четырех или шести месяце. Газета al-Watan в воскресенье сообщила, что боевики в Идлибе удерживают молодых людей, желающих прийти с повинной и присоединиться вновь к рядам сирийской правительственной армии.

Ультиматум Турции боевикам

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Россия предостерегла Запад от попыток устроить провокации в Идлибе
Согласно меморандуму по Идлибу, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

По данным источников газеты al-Watan, близких к группировкам сирийской оппозиции, турецкая разведка разослала письма лидерам группировок, входящих в блок "Национального фронта освобождения", а также других, в том числе лояльных террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*. Смысл послания прост: Турция не собирается защищать тех боевиков, которые не покинут демилитаризованную зону до 15 октября.

При этом газета отмечает, что у турецких ВС есть "другие важные военные вопросы, помимо Идлиба", в частности, ситуация к востоку от Евфрата. Анкара считает их угрозой турецкому государству, а президент Тайип Эрдоган в пятницу пообещал разгромить курдские вооруженные формирования на территории Сирии к востоку от Евфрата.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Командир христианского ополчения города Скальбия Набиль сообщил РИА Новости в воскресенье, что боевики ряда незаконных вооруженных бандформирований на юго-западе сирийской провинции Идлиб готовы к примирению с руководством Сирии, так как боевики осознают, что их "предали союзники — турки, американцы и страны Персидского залива".

Он добавил, что боевики "убедились в ответственности и честности сирийской армии и России", а также увидели примеры "успешных примирений в других провинциях". Командир ополчения не уточнил, о каких именно отрядах НВФ идет речь.

На юго-западе провинции Идлиб по большей части действуют бандформирования, сформированные из местных жителей. Более сложная ситуация на западе Идлиба, где территорию контролирует террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Турция обсуждают вопрос гарантий боевикам, согласившимся уйти из Идлиба. При этом дипломат, говоря о возможности масштабных военных действий в Идлибе, заявил, что в случае необходимости речь может идти о точечных операциях. Вершинин также сообщил, что Россия и Турция уже определили границы демилитаризованной зоны.

Дальнейшие шаги

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров рассказал, на что направлены усилия России в Сирии
Меморандум по Идлибу также говорит о намерении восстановления транзитного сообщения по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров. По данным al-Watan, третьим этапом имплементации соглашения по Идлибу станет возвращение государственных институтов в провинцию с передачей им обязанностей до конца текущего года.

Продолжаются усилия и на политическом фронт: идет работа по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества.

По словам президента РФ Владимира Путина, реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю.

Вершинин заявил в интервью РИА Новости, что РФ, Иран, Турция и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжат усилия по запуску работы конституционного комитета. Очередная встреча с де Мистурой запланирована на октябрь.

Официальный Дамаск, комментируя соглашение по Идлибу, называет его временной мерой, способной остановить кровопролитие. А президент Сирии Башар Асад заявил, что "истерия" западных стран по поводу соглашения по созданию демилитаризованной зоны в провинции обусловлена его судьбоносным характером. По его словам, Идлиб в итоге вернется под контроль Дамаска.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем также заявлял, что боевики в Идлибе должны сдать тяжелое и среднее вооружение не позднее декабря, а иностранные наемники должны вернуться тем же путем, которым пришли в Сирию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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