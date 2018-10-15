Демилитаризованная зона в Идлибе начнет полноценно функционировать

ДАМАСК, 15 окт – РИА Новости. Демилитаризованная зона в сирийской провинции Идлиб должна начать полноценно функционировать в понедельник 15 октября, знаменуя реализацию второго этапа соглашения, достигнутого почти месяц назад президентами РФ и Турции в Сочи. По итогам прошедшего месяца ситуация в зоне стабилизировалась, однако внутри оппозиционных групп нет единого мнения относительно вывода сил из зоны.
Глава МИД Сергей Лавров ранее отметил, что сроки начала работы зоны могут сдвинуться, "день-два" не играют в этом никакой роли. Контролировать зону глубиной 15-20 километров будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы.
Тяжелое вооружение выведено… Или нет?
Однако газета al-Watan сообщила в воскресенье утром, что, по всей видимости, не все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны. "Сирийская правительственная армия полна решимости ответить на любую провокацию со стороны террористов, подобную той, что произошла в западной части провинции Алеппо, где с линии соприкосновения наблюдается запуск по "безопасным" кварталам мин и ракет из тяжелого вооружения, которое, как предполагалось, было выведено из демилитаризованной зоны", — написала газета со ссылкой на местный источник.
Командир христианского ополчения города Скальбия Набиль, в свою очередь, сообщил РИА Новости в воскресенье, что боевики незаконных вооруженных формирований на юго-западе Идлиба частично отвели тяжелое вооружение от демилитаризованной зоны на границе с провинцией Хама и соблюдают режим прекращения огня.
Меры по выходу мирных жителей
Ультиматум Турции боевикам
По данным источников газеты al-Watan, близких к группировкам сирийской оппозиции, турецкая разведка разослала письма лидерам группировок, входящих в блок "Национального фронта освобождения", а также других, в том числе лояльных террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*. Смысл послания прост: Турция не собирается защищать тех боевиков, которые не покинут демилитаризованную зону до 15 октября.
При этом газета отмечает, что у турецких ВС есть "другие важные военные вопросы, помимо Идлиба", в частности, ситуация к востоку от Евфрата. Анкара считает их угрозой турецкому государству, а президент Тайип Эрдоган в пятницу пообещал разгромить курдские вооруженные формирования на территории Сирии к востоку от Евфрата.
Он добавил, что боевики "убедились в ответственности и честности сирийской армии и России", а также увидели примеры "успешных примирений в других провинциях". Командир ополчения не уточнил, о каких именно отрядах НВФ идет речь.
На юго-западе провинции Идлиб по большей части действуют бандформирования, сформированные из местных жителей. Более сложная ситуация на западе Идлиба, где территорию контролирует террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Турция обсуждают вопрос гарантий боевикам, согласившимся уйти из Идлиба. При этом дипломат, говоря о возможности масштабных военных действий в Идлибе, заявил, что в случае необходимости речь может идти о точечных операциях. Вершинин также сообщил, что Россия и Турция уже определили границы демилитаризованной зоны.
Дальнейшие шаги
Продолжаются усилия и на политическом фронт: идет работа по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества.
По словам президента РФ Владимира Путина, реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю.
Вершинин заявил в интервью РИА Новости, что РФ, Иран, Турция и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжат усилия по запуску работы конституционного комитета. Очередная встреча с де Мистурой запланирована на октябрь.
Официальный Дамаск, комментируя соглашение по Идлибу, называет его временной мерой, способной остановить кровопролитие. А президент Сирии Башар Асад заявил, что "истерия" западных стран по поводу соглашения по созданию демилитаризованной зоны в провинции обусловлена его судьбоносным характером. По его словам, Идлиб в итоге вернется под контроль Дамаска.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем также заявлял, что боевики в Идлибе должны сдать тяжелое и среднее вооружение не позднее декабря, а иностранные наемники должны вернуться тем же путем, которым пришли в Сирию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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