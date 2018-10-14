В Латакии двое сирийских военных погибли во время обстрелов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Двое сирийских военных погибли, еще один ранен из-за обстрела боевиками сирийской провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В результате обстрела из 122-мм орудия со стороны неустановленного бандформирования в районе населенного пункта Джурин провинции Латакия погибло два и ранен один военнослужащий вооруженных сил САР", — сказал Савченко.

Он отметил, что в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Джедра-Алфера, Джубб-Эль-Мгара, Джурин провинции Латакия, населенного пункта Тадеф провинции Алеппо, а также районов Научно-исследовательского центра и Шахба города Алеппо.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Зра провинции Алеппо и населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор. В ходе акций выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны", — добавил руководитель центра по примирению.