В Сирии потребовали от ООН расследовать применение коалицией белого фосфора

ДАМАСК, 14 окт — РИА Новости. МИД Сирии потребовал от ООН провести расследование использования международной коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах по городу Хаджин, что привело к гибели мирных жителей, сообщает агентство SANA.

Агентство сообщило в субботу, что международная коалиция во главе с США применила запрещенный международными резолюциями белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Арабо-курдские отряды SDF позже отчитались о 14 нанесенных коалицией авиаударах по провинции в субботу.

В направленных ООН и председателю СБ ООН в воскресенье письмах применение фосфора названо "ставшим привычным и устойчивым" поведением. Отмечается, что в результате авиаудара погибли или получили ранения мирные жители, в основном женщины и дети.

"Сирия вновь призывает Совбез ООН взять на себя ответственность по обеспечению мира и безопасности во всем мире и провести международное расследование этих преступлений, осудить их и принять немедленно меры по их прекращению и недопущению их повторения, а также покончить с незаконным враждебным присутствием сил США и других стран на территории САР", — отмечает агентство.

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