В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо — шесть. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции. В населенном пункте Зра, провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны. В населенном пункте Мазлум, провинции Дейр-эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>