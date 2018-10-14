В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 100 беженцев

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Более 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в воскресенье.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 109 беженцев", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 26 человек. Отмечается, что за прошедшие сутки проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Зра (провинция Алеппо) и Мазлум (провинция Дейр-эз-Зор), в ходе которых выданы продовольственные наборы общим весом 3,9 тонны.

Уточняется, что в Зра фондом имени Ахмата Кадырова распределены среди местного населения одна тонна хлеба, школьная одежда и письменные принадлежности. Также в Алеппо была проведена адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военных САР.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 34 взрывоопасных предмета, в том числе семь самодельных взрывных устройств.

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