Российские военные передали около тонны продуктов поселку в Эль-Кунейтре

НАБЬЯ ЭС-САХР (Сирия), 14 окт — РИА Новости. Российские военные доставили и передали около 1 тонны продуктов, а также лекарства жителям поселка Набья эс-Сахр в сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Российская сторона продолжает помогать населенным пунктам Сирии. В этот раз российский гуманитарный конвой отправился в поселок Набья эс-Сахр провинции Эль-Кунейтра на границе с Израилем. Военные РФ передали местным жителям муку, чай, сахар и мясные консервы общим весом около 1 тонны. Продукты в первую очередь получили самые бедные семьи. Населенный пункт был освобожден в конце лета, российская помощь была доставлена сюда впервые.

"Впервые приезжаем сюда… Монотонности нет, потому что в каждом селе все по-новому, все по-другому совершенно. Все зависит от обстановки… Ее (помощь — ред.) нужно не просто продолжать (оказывать — ред.), нужно еще и наращивать… Всегда с улыбкой, всегда радостно встречают. Радуются тому, что наконец-то привезли помощь", — рассказал журналистам начальник группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.

В поселок также прибыли российские военные медики, чтобы оказать жителям необходимую медицинскую помощь и раздать лекарства.

По информации Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии, всего российской стороной организовано и проведено более 1,9 тысяч гуманитарных акций, доставлено и распределено сирийским гражданам более трех тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды. Медицинскими специалистами Минобороны России медицинская помощь оказана более 95 тысячам жителей Сирии.