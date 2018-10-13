Коалиция нанесла 14 ударов по ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла за сутки 14 авиаударов в районе города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны.

Сирийское агентство SANA сообщало в субботу со ссылкой на местные источники, что международная коалиция во главе с США применила запрещенный международными резолюциями белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Позже телеканал Ikhbariya сообщил, что удар авиации международной коалиции во главе с США по пекарне ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. Были ли это два разных инцидента, не сообщалось.

В опубликованном на сайте SDF релизе сообщается, что террористы террористической группировки "Исламское государство"* воспользовались разразившейся в районе Багуз песчаной бурей и напали на позиции SDF. Аналогичную атаку боевики предприняли в районе аль-Бахра, кроме того, боевики напали на лагерь беженцев Хаджин.

"Террористы похитили нескольких мирных жителей и увезли их в районы, находящиеся под их контролем", — сообщается в релизе. Конкретное число похищенных не уточняется.

В релизе указано, что коалиция наносила авиаудары по позициям боевиков в районах Хаджин и Багуз.

"Коалиция нанесла несколько авиаударов по позициям и укреплениям боевиков в Хаджине и смогла уничтожить их укрепления и штаб-квартиру… Общее число авиаударов коалиции: 14", — говорится в релизе.

Также коалиция выпустила 21 ракету HIMARS по позициям боевиков. За сутки SDF совместно с коалицией ликвидировали 105 боевиков, отмечается в релизе.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.