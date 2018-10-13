В Алеппо сирийский военный погиб от выстрела из снайперской винтовки

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сирийский военнослужащий погиб от выстрела из снайперской винтовки со стороны неустановленного бандформирования в районе города Алеппо в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в субботу.
"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дахр-абу-Асад, Сафсафа провинции Латакия, районов Беньямин, Маканис-эд-Дувайри, Кастелло и квартала научно-исследовательского центра (дважды) города Алеппо", — сообщил руководитель Центра.
Савченко подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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