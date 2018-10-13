В Сирии ребенок погиб при взрыве заложенной террористами мины, пишут СМИ

ДАМАСК, 13 окт – РИА Новости. Ребенок погиб в деревне в сирийской провинции Дераа из-за взрыва заложенной террористами мины, сообщает агентство SANA.

"Заложенная террористами мина подорвалась на окраине деревни аль-Гариба в субботу утром, в результате погиб десятилетний ребенок", — сообщает агентство. Деревня находится в 40 километрах к востоку от города Дераа.

Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, иногда в жилых домах. В четверг взрыв мины, оставленной террористами в деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, привел к ранению 12 детей.

Сирийская армия в конце июля завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра. Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

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