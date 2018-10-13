Иорданский оппозиционер призвал правительство извиниться перед Сирией

ДАМАСК, 13 окт – РИА Новости. Известный иорданский оппозиционер Лейс Шубейлят призвал правительство страны извиниться перед Сирией и восстановить отношения стран.

Отношения Иордании с Сирией находятся в затяжном кризисе. Так, открытие пограничного КПП "Насиб" откладывалось уже несколько раз, причем иорданская сторона объясняет задержку техническими причинами, а СМИ высказывали мнение, что Амман подвергается давлению со стороны внешних игроков.

"Вам не навредит извинение от лица нас всех – тех, кто не остановил превращение нашего предыдущего правительства в злобного врага Сирии, извиниться за то, что натворили ваши предшественники, а особенно – центр операций оппозиции MOC (Military Operation Center – ред.), объединивший в Иордании западные страны, иудеев, страны Персидского залива с целью свержения сирийских властей", — написал оппозиционер в Facebook в письме правительству во главе с премьер-министром Иордании Умаром ар-Раззазом.

Шубейлят напомнил премьеру о его отце, также занимавшем высокие посты в Иордании. "Учитывая наследие вашего отца, откладывать еще дольше восстановление отношений с Сирией просто позор для вас", — пишет оппозиционер, отметив, что сирийский народ ближе к иорданскому, чем арабы Персидского залива.

В следующем сообщении на Facebook Шубейлят подробнее разъясняет, за что следует извиниться иорданскому правительству. "Мы извинимся за израильско-персидскозаливный-американско-иорданский MOC, тренировавший, вооружавший и направлявший отсюда (из Аммана – ред.) "революционеров", подчинявшихся приказам по уничтожению Сирии. Будете притворяться, что не знаете этого?" — пишет Шубейлят. По его словам, данный центр напрямую подчинялся возглавлявшему Совет национальной безопасности Саудовской Аравии Бандару ибн Султану, а руководил им из отеля Four Seasons в Аммане на тот момент принц Мухаммад ибн Сальман.

Оппозиционные порталы сообщали в декабре 2017 года, что США полностью прекратили финансирование сирийской оппозиции и закрыли MOC в Аммане, который, в том числе, руководил действиями одной из мощнейших группировок оппозиции — "Южного фронта".