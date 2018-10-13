В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 180 беженцев

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 180 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 183 беженца (женщин – 55, детей – 93)", — говорится в документе.

По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 28 беженцев.

Сообщается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 17 761 человек, в том числе из Ливана – 17 443, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 10 353, "Земрани" – 3 779, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Телль-Калах" – 623, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 318 человек.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Касири-Харабеси, Айн-Зат (провинция Хомс), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия (провинция Эль-Кунейтра), Насиб (провинция Эс-Сувейда) Эз-Зелаф (провинция Дамаск) они разминировали девять гектаров территории, девять зданий и километр дорог.

"Обнаружены и уничтожены 40 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 4 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.

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