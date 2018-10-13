В сирийском городе Джабла построили объездную дорогу

ДЖАБЛА (Сирия), 13 окт — РИА Новости. В сирийском городе Джабла провинции Латакия построена новая объездная дорога, соединившая несколько частей населенного пункта с выходом на региональную трассу.

"Эта дорога — объездная. Теперь транзитному транспорту не нужно заезжать в город. Кроме того, по трассе можно доехать до нашего центрального рынка. Это удобно и покупателям, и продавцам на большегрузных машинах. С этой дороги также есть съезд на магистраль Латакия — Тартус", — рассказал журналистам мэр Джаблы Ахмад Кандиль.

Новая дорога построена в Джабле впервые за долгие годы, автомобилисты уже начали ею пользоваться. Дорога рассчитана на 10 лет работы без ремонта. Она состоит из четырех полос с разделенными встречными потоками, имеет освещение на всем протяжении и светофоры на перекрестках. По обочинам планируется сделать тротуары.

"Очень важно для граждан города, что они смогут ходить рядом, заниматься спортом — будет бульвар. В первый раз делают такую дорогу с бульваром", — сказал журналистам инженер Мухаммад Деюб.

Дорога относится к городу и проходит вдоль новых жилых кварталов. Названия у новой улицы пока нет, в Джабле объявлено голосование, чтобы каждый житель мог предложить свой вариант.