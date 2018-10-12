ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Британские дипломаты, похоже, утратили способность реально оценивать собственные поступки, говорится в заявлении постпреда РФ в ОЗХО Александра Шульгина, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Заявление главы дипломатического представительства было обнародовано в связи с сообщением британского постпредства при ОЗХО в аккаунте в Twitter. Там говорится, что "Россия и САР пытаются подорвать работу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС)".

По словам постпреда, "приходит на ум разве что известная русская пословица "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива"".

"Похоже, что наши британские коллеги на волне постоянных антироссийских обвинений утратили способность реально оценивать собственные поступки. Им самим впору сделать вывод о том, чтобы не мешать работе экспертов МУФС и не навязывать им свою волю", — считает Шульгин.

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