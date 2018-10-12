Шульгин выразил сомнения в беспристрастности миссии ОЗХО

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия призывает навести порядок в кадровом состоянии Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), говорится в заявлении постпреда РФ в ОЗХО Александра Шульгина, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По его словам, "их наверно и поставили туда, чтобы делать "правильные заключения".
"Но к нашим предложениям миссия не прислушалась. Такое положение, когда МУФС штампует выводы, угодные США, Великобритании и их союзникам, западных активистов вполне устраивает", — добавил постпред.
Он отмечает, что "при всем критическом настрое к работе МУФС, мы никогда не создавали угроз для работы специалистов".
Шульгин заявил, что намерен "настойчиво добиваться, чтобы Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работала в соответствии с КЗХО, и чтобы ее состав был географически сбалансированным, как это соответствует практике других международных организаций".
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