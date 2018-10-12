Шульгин выразил сомнения в беспристрастности миссии ОЗХО

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия призывает навести порядок в кадровом состоянии Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), говорится в заявлении постпреда РФ в ОЗХО Александра Шульгина, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы не раз и не два ставили вопрос о совершенствовании работы МУФС на основе соблюдения требований КЗХО. Просим также навести порядок в том, что касается кадрового состояния МУФС, где доминируют представители группы стран, известных как "Друзья Сирии". Серьезные сомнения в беспристрастности МУФС вызывает то, что оба руководителя этой миссии до недавнего времени были британцами", — считает Шульгин.

По его словам, "их наверно и поставили туда, чтобы делать "правильные заключения".

"Но к нашим предложениям миссия не прислушалась. Такое положение, когда МУФС штампует выводы, угодные США, Великобритании и их союзникам, западных активистов вполне устраивает", — добавил постпред.

Он отмечает, что "при всем критическом настрое к работе МУФС, мы никогда не создавали угроз для работы специалистов".

"Более того, российская военная полиция оказывала ОЗХО посильное содействие, в частности, обеспечивала безопасность при проведении расследования в Думе, что неоднократно отмечалось Техническим секретариатом. Этого не скажешь о вызывающем поведении британцев и их ближайших союзников – США и Франции", — подчеркнул Шульгин, напомнив про удар, который США, Франция и Великобритания нанесли по Сирии 14 апреля, зная о прибывающей в Дамаск группе ОЗХО.

Шульгин заявил, что намерен "настойчиво добиваться, чтобы Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работала в соответствии с КЗХО, и чтобы ее состав был географически сбалансированным, как это соответствует практике других международных организаций".