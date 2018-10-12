Лавров рассказал о попытках США расколоть Сирию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США через своих союзников хотят использовать земли к востоку от Евфрата, чтобы создать там квазигосударство, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он не согласился с тем, что Идлиб остался последним проблемным районом на территории Сирии.

"Там к востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство <…> и сделать все, чтобы создавать там условия для нормальной жизни своих подопечных", — сказал Лавров, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

Он отметил, что американцы создают там альтернативные органы власти, содействуют возвращению и расселению беженцев.

"Это все при том, что на территориях, которые подконтрольны законному сирийскому правительству, ни США, ни Франция, ни другие западные страны не хотят создавать условия для возвращения беженцев до тех пор, как нам говорит Запад, пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс. Вопрос в том, почему на восточном берегу реки Евфрат, который контролируют США и их местные соратники, не надо дожидаться начала вызывающего доверия политического процесса", — сказал министр.

На этих землях, полагает Лавров, США хотят создать территорию, которая будет прообразом некого нового государства, "либо это опять будет опаснейшая игра с Иракским Курдистаном, так называемая идея "большого Курдистана".

"Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило", — заключил министр.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>