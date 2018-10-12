Из-за действий США Турция может начать операцию в Манбидже, заявил Эрдоган

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Турция может провести операции в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, так как США не выполняют обязательств по выводу курдских формирований, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.
"Нам обещали, что в течение 90 дней они (YPG – ред.) уйдут. Они не ушли. Террористическая организация роет траншеи в Манбидже. Что это значит? Они подготовили кладбище – "приходите и похороните нас". Туда тоже придем. Турция сделает то, что должна сделать", — сказал Эрдоган, выступая в городе Ыспарта на юге Турции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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