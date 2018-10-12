Из-за действий США Турция может начать операцию в Манбидже, заявил Эрдоган

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Турция может провести операции в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, так как США не выполняют обязательств по выводу курдских формирований, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

"Нам обещали, что в течение 90 дней они (YPG – ред.) уйдут. Они не ушли. Террористическая организация роет траншеи в Манбидже. Что это значит? Они подготовили кладбище – "приходите и похороните нас". Туда тоже придем. Турция сделает то, что должна сделать", — сказал Эрдоган, выступая в городе Ыспарта на юге Турции.

*Террористическая организация, запрещенная в России