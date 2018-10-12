Россия в комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала семь нарушений

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 5, Алеппо – 2. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведены 1962 гуманитарных акции, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3067,7 тонны.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в Кодне, провинции Эль-Кунейира выдано 300 продовольственных наборов, весом 1,29 тонны, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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