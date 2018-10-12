В Москве рассчитывают, что инцидентов с военными США в Сирии не случится

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Москва рассчитывает, что инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии не случится, действующий механизм по предупреждению конфликтов эффективен, хотя от сбоев никто не застрахован, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Российский дипломат отметил, что действующий уже три года механизм деконфликтинга между вооруженными силами России и американскими военными показал себя "достаточно эффективным", однако "от каких-то сбоев никто никогда не может быть застрахован".

"Любой механизм может в какой-то момент разладиться. Тем не менее, исходим из того, что американские военные – люди здравомыслящие. Рассчитываем, что инцидентов не случится", — заявил Борисенко.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.

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