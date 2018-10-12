В университете Дамаска выпустились первые студенты кафедры русского языка

ДАМАСК, 12 окт — РИА Новости. Церемония вручения дипломов первым выпускникам кафедры русского языка прошла в университете Дамаска, они получили степени бакалавров.

"У нас сегодня торжественный праздник выпускников. Нашу кафедру окончили 17 студентов. Десять из них уезжают продолжать учебу в Россию. Рассчитываем, что остальные тоже в следующем году уедут туда же. Поскольку я занимаюсь с ними уже четыре года, я скажу, что они хорошие ребята, уровень хороший. Надеемся, что там они еще добавят чуть-чуть к знанию русского языка", — сказал журналистам заведующий кафедрой русского языка Хайсам Махмуд.

Он добавил, что в Сирии сейчас очень много людей хотят изучать русский язык.

Выпускнику Зияду Хамаду 41 год, он знает несколько языков и преподает английский и французский. Сейчас он собирается продолжить обучение в России, чтобы потом преподавать и русский.

"Я очень люблю русский язык. Полюбил с тех времен, когда слушал по радио новости по-русски. Мне показалось, что это самый красивый и богатый язык из всех языков, которые я знаю, потому что я преподаватель английского и французского. Я знаю английский, французский, испанский, и мне показалось, что русский язык самый богатый, самый красивый, очень красивый на слух", — сказал он.

© Фото В университете Дамаска получили дипломы первые выпускники кафедры русского языка © Фото В университете Дамаска получили дипломы первые выпускники кафедры русского языка

Хамад также рассказал, что продал свой дом, чтобы продолжить обучение в России. "Сейчас я первый выпускник этой кафедры. Я получил стипендию, чтобы продолжать учебу в России. Я продал мой дом и хочу продолжать учебу", — сказал он.

Преподаватель Елена аль-Вади рассказала, что когда кафедра русского открывалась, все приходилось начинать с нуля — не было ни учебников, ни методических пособий.

"Мы будем стремиться к тому, что следующие выпуски будут лучше и лучше. У нас кроме двух дней в неделю выходных все остальные дни были занятия, каждый день было чтение, разговор, грамматика, сочинение. У нас не хватает преподавателей, поэтому мы ждем наш этот выпуск через четыре года, когда они после аспирантуры вернутся сюда и будут продолжать наше дело", — сказала она.

Кафедра русского языка открылась в университете Дамаска четыре года назад. После войны она стала крупнейшим из языковых отделений вуза.