Российские С-300 в Сирии не помогут решить кризис, заявил саудовский посол

АММАН, 11 окт — РИА Новости. Поставка Дамаску российских систем ПВО С-300 не поможет разрешению сирийского кризиса и достижению стабильности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол Саудовской Аравии в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудар. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.

"По этому вопросу я полагаю, хотя у меня нет полной информации по этой теме, что проблема не в присутствии С-300, проблема в присутствии сирийского режима. Поставка Россией оружия Сирии не поможет решению сирийского кризиса", — заявил саудовский дипломат.

Он добавил, что, по его мнению, стабильность на Ближнем Востоке укрепило бы не оружие, а наличие "сознательных правительств", умеющих разрешать противоречия.

"Те, кто сейчас руководит в Сирии, пересекли красные линии в правах человека, и мы считаем, так же, как и многие страны, что невозможно, чтобы они имели роль в будущем", — заявил саудовский посол.