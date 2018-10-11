Российские С-300 в Сирии не помогут решить кризис, заявил саудовский посол

АММАН, 11 окт — РИА Новости. Поставка Дамаску российских систем ПВО С-300 не поможет разрешению сирийского кризиса и достижению стабильности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол Саудовской Аравии в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд.
"По этому вопросу я полагаю, хотя у меня нет полной информации по этой теме, что проблема не в присутствии С-300, проблема в присутствии сирийского режима. Поставка Россией оружия Сирии не поможет решению сирийского кризиса", — заявил саудовский дипломат.
Он добавил, что, по его мнению, стабильность на Ближнем Востоке укрепило бы не оружие, а наличие "сознательных правительств", умеющих разрешать противоречия.
"Те, кто сейчас руководит в Сирии, пересекли красные линии в правах человека, и мы считаем, так же, как и многие страны, что невозможно, чтобы они имели роль в будущем", — заявил саудовский посол.
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