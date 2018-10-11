Саудовские власти оценили число сирийцев в королевстве в 2,5 миллиона

АММАН, 11 окт — РИА Новости. Саудовские власти оценивают число находящихся на территории королевства сирийцев в 2,5 миллиона, заявил РИА Новости саудовский посол в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд.

"Королевство приняло сирийцев и не называет их беженцами, потому что они живут в городах, их число достигло 2,5 миллиона", — заявил посол, отметив, что они получают все те же услуги, что саудовцы.

Он добавил, что королевство помогает беженцам из Сирии на территории Иордании, в частности в районах Заатари и Рукбан, в стране работает саудовский гуманитарный центр имени короля Сальмана.

"Мы поставляем необходимые учебные и медицинские материалы. Бизнесмен из Саудовской Аравии выделил деньги на бурение артезианской скважины в лагере Рукбан при участии иорданской армии, чтобы был источник воды для Заатари и Рукбана. Королевство не оставляет Иорданию, так же как и многие страны, такие как Кувейт и ОАЭ, которые тоже оказывают помощь через свои центры", — заявил саудовский посол.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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