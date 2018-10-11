Путин заявил, что восстановление Сирии может стать общей задачей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает, что восстановление Сирии станет общей задачей мирового сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На повестке дня – восстановление разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращение на родину миллионов беженцев, что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны. Рассчитываем, что помощь сирийцам в решении этих вопросов станет совместной задачей мирового сообщества", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Он отметил, что "важным направлением сотрудничества всех заинтересованных государств, безусловно, будет решение гуманитарных вопросов".

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