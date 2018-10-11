В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Маликян провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны. В населенном пункте Каср-Вардан провинции Хама выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
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