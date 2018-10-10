Минобороны опубликовало видео вывоза террористами бочек с хлором в Алеппо

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях видео с вывозом террористами бочек с хлором на юг сирийской провинции Алеппо.

Как сообщил Центр по примирению в Сирии, террористы ИГ* напали в сирийском населенном пункте Латамна на боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам*" (бывшая "Джебхат "ан-Нусра*"), в результате были убиты двое сотрудников "Белых касок" и захвачены два баллона с хлором.

Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ* террористической группировки "Харрас Ад-Дин*".

В опубликованном в соцсети "Вконтакте" ролике с названием "Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" можно разглядеть желтый трактор за работой. Вместе с видео опубликовано фото грузовика с бочками с соответствующим пояснением Минобороны.

*Террористические организации, запрещенные в России

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