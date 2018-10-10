Боевики вновь обстреляли населенные пункты в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксировать в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в среду.
Добавляется, что в Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.
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