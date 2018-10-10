Боевики вновь обстреляли населенные пункты в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксировать в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в среду.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Хараб-эль-Шейха провинции Латакия, районов Маканис-эд-Дувайри, Аль-Маях, квартала научно-исследовательского Центра, сектора Костелло города Алеппо. Также зафиксирован обстрел правительственных позиций в районе населенного пункта Телль-Хуайр провинции Хама, в результате которого погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.