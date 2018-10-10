Минобороны: хлор попал к ИГ* из-за безответственных действий стран Запада

Щит с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Архивное фото

Щит с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хлор попал в руки ИГ* из-за безответственных действий стран Запада, планирующих провокации против Дамаска с использованием подконтрольных банд, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

"В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ*, действия которых предсказать невозможно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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