МИД: любое финансирование "Джебхат ан-Нусры"* подлежит санкциям СБ ООН

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Передача денег "Джебхат ан-Нусре"* в любой форме нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, все причастные к финансированию стороны подлежат санкциям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала появившиеся в западных СМИ публикации, согласно которым в неподконтрольных правительству Сирии районах на севере страны со всех грузов, которые ввозят из-за границы, взимается дань в казну террористов. В частности, речь идет о пограничном переходе Баб эль-Хава, в котором располагаются боевики террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам"* — бывшая "Джебхат ан Нусра"*.

По данным издания Telegraph, сборы с этого КПП приносят террористам около трех миллионов фунтов стерлингов ежемесячно. Газета также сообщает, что на фоне этого развития событий министерство международного развития Великобритании и агентство международного развития США прекратили поставки гуманитарной помощи через этот погранпереход.

"Джебхат ан-Нусра"* занесена в террористический санкционный список Совета Безопасности ООН, и передача ей финансовых средств в любой форме является прямым нарушением резолюции Совета безопасности, о чем Москва неоднократно напоминала международным партнерам. Те, кто финансируют террористов, сами подлежат включению в санкционный список", — заявила Захарова.

"Мы рассчитываем, что такие действия, для начала, станут предметом тщательного разбирательства со стороны экспертов ООН. Решение о прекращении государственных гуманитарных поставок в идлибскую зону американцы и британцы…. приняли весьма запоздало. Режим поборов, взимаемых террористами, действовал там всегда, и мы об этом говорили", — добавила она.

"Кто, что доставляет в Сирию через погранпереходы, на которых хозяйничают боевики — это еще предстоит в полном объеме выяснить, потому что данных у международного сообщества точных нет. Хотя хочу еще раз сказать, что уже картина формируется", — отметила дипломат, подчеркнув, что в данном случае речь идет о сообщениях СМИ, которые должны быть подтверждены фактами и прокомментированы официальными лицами.

* Террористические организации, запрещенные в России