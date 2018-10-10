На Петербургском культурном форуме обсудят сохранение памятников в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сохранение памятников в Сирии обсудят в рамках секции "Сохранение культурного наследия" Петербургского международного культурного форума, рассказала на пресс-конференции в среду региональный советник Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.
По ее словам, к дискуссии будут приглашены как российские, так и зарубежные специалисты – музейные сотрудники, архитекторы, политологи и другие.
"Мы хотим продемонстрировать участникам секции фотовыставку, которая будет состоять из фоток, специально отобранных из архива международного комитета Красного креста в течение последних ста лет – яркие примеры того, как страдают объекты культурного наследия в период войн, вооруженных конфликтов. Это станет неким эпиграфом к диалогу в рамках секции", — сказала Кушлейко.
Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в северной столице с 15 по 17 ноября. Участников мероприятия ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа. Форум ежегодно собирает экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.
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