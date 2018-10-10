В МИД обеспокоены ситуацией на восточном берегу Евфрата

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Ситуация на восточном берегу Евфрата, где находятся американцы, вызывает все большее беспокойство, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"К сожалению, все большее беспокойство вызывает ситуация на восточном берегу Евфрата. В этой зоне фактически бал правят американцы, которые опираются на своих союзников из числа курдов", — заявила Захарова во время брифинга.

"Прилагаемые ими усилия по формированию в заевфратье некой особой администрации, которая не соответствует действующей конституции Сирии — все это дает отнюдь не позитивные результаты. Мы видим по ситуации на земле", — добавила она.

По ее словам, такое квазигосударственное строительство вызывает раздражение некурдского населения, а именно арабов, ассирийцев, туркоманов и особое недовольство местные жители выражают в связи с произволом, который зачастую творят сотрудники курируемой американцами службы безопасности.

Она отметила, что все чаще до СМИ доходит информация о вооруженных нападениях или террористических атаках, которые происходят на этой территории, в том числе в Ракке — районе, давно освобожденном от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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