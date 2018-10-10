МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Менять статус Голанских высот в обход Совета Безопасности ООН было бы нарушением существующих договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Статус Голанских высот определен резолюциями Совета Безопасности ООН, и менять этот статус в обход Совета Безопасности, я думаю, было бы прямым нарушением этих резолюций", — заявил он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, а затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там миссии ООН.

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