Лавров не исключил, что сроки работы в Идлибе могут увеличиться

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что сроки формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе могу увеличиться.
"Эти договоренности выполняются. Основную роль здесь играют наши турецкие партнеры, которые активно добиваются того, чтобы все группировки, которые там находятся, сотрудничали в решении этой задачи. Наша информация подтверждает, что этот процесс идет достаточно поступательно", — сказал Лавров не пресс-конференции в Москве.
"Пятнадцатого октября истекает срок, когда должны уже быть эти демилитаризованные зоны полностью функциональны. День-два не играют никакой роли. В любом случае, важнее качество этих работ, и главное, что они идут, и мы эту работу турецких партнеров активно поддерживаем", — добавил он.
При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.
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