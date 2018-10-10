Лавров не исключил, что сроки работы в Идлибе могут увеличиться

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что сроки формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе могу увеличиться.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

"Эти договоренности выполняются. Основную роль здесь играют наши турецкие партнеры, которые активно добиваются того, чтобы все группировки, которые там находятся, сотрудничали в решении этой задачи. Наша информация подтверждает, что этот процесс идет достаточно поступательно", — сказал Лавров не пресс-конференции в Москве.

"Пятнадцатого октября истекает срок, когда должны уже быть эти демилитаризованные зоны полностью функциональны. День-два не играют никакой роли. В любом случае, важнее качество этих работ, и главное, что они идут, и мы эту работу турецких партнеров активно поддерживаем", — добавил он.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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