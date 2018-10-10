В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 180 беженцев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Почти 180 человек вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в среду.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 178 беженцев (женщин – 53, детей – 91)", — говорится в документе.

Кроме того, за минувшие сутки в свои дома в Восточную Гуту вернулись 15 человек.

Добавляется, что инженерные подразделения разминировали 12 гектаров территории, девять зданий и один километр дорог. Отмечается, что 42 взрывоопасных предмета, в том числе пять самодельных взрывных устройств, были обнаружены и уничтожены за сутки.

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