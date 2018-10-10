В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра выдано 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны.
В Минобороны также отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
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